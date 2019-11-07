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Более 400 пассажиров высадили из поезда, идущего на Киев, из-за сообщения о минировании (фото)

7 ноября, 11:49

Поезд остановили на станции Обводной

Волна минирований, захлестнувшая Киев, затронула в четверг, 7 ноября, и железнодорожное сообщение. Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", неизвестный сообщил о минировании поезда Львов – Дарница, взрывотехникам для проверки пришлось высадить пассажиров из вагонов.

"Взрывотехники и правоохранители проверяют поезд №744 Львов – Дарница. Сегодня около 9:30 неизвестный сообщил о его заминировании. Для проведения оперативных действий поезд был остановлен в 09:37 на станции Обводной. Пассажиров высадили из поезда. В поезде находилось 420 пассажиров", - говорится в сообщении.

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Перевозчик попросил с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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Накануне из-за похищения устройств связи вблизи железнодорожной станции Подгорцы задерживались в пути несколько поездов, идущих на Киев. В частности, задерживались в пути поезда: № 11 Новоалексеевка – Киев на 50 минут и № 103 Мариуполь – Киев на два часа. Также с задержкой около двух часов прибыли к месту назначения поезда №9/10 Мариуполь – Киев, № 80 Днепр – Киев.

Также мы писали, что украинцы смогут поехать в Словакию на поезде.

Напомним, что с 31 мая на две недели приостанавливали движение поездов через Кропивницкий:

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Киев поезда минирование

Источник: Сегодня

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