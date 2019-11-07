В Киеве – волна минирований: закрыты несколько станций метро, люди идут пешком

"Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" закрыты на вход и выход

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Реклама

В Киеве снова сообщили о минировании станций метро. На этот раз пришло сообщение о том, что взрывчатка заложена сразу на двух разных линиях – красной и зеленой.

"На данный момент станции "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" закрыты на вход и выход. Поступило анонимное сообщение о минировании. Проводится проверка", – рассказали в Киевском метрополитене.

При этом также закрыт пересадочный узел с "Золотых ворот" на "Театральную".

О закрытых станциях передают по громкой связи на станциях в метро и в вагонах поездов. Напомним, проверка может затянуться на час и больше. Из-за этого сообщения многие киевляне опоздали на работу.

"Видел, как много людей шли пешком от станции "Академгородок" к "Житомирской". Расстояние там приличное, многие люди спешили, чтобы попасть на работу", – рассказал нам таксист Виктор.

Также в подземке отметили, что в последнее время станции метрополитена "минируют" очень часто и с этим нужно как-то жестче бороться, ведь с начала недели уже "минировали" пять станций метрополитена. В результате частых "минирований" пассажиры испытывают постоянный дискомфорт.

Ранее полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама