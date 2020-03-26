Большие пожары в Киеве: спасатели весь день тушили свалку на Коллекторной

В ГСЧС объяснили, что огонь на Крайней и Пуховской пылает ежедневно

В течение 25 марта в Киеве спасатели 11 раз выезжали на тушение пожаров, связанных с горением травяного настила и камыша. Деснянский район – 5 пожаров, Дарницкий район – 2 пожара, Голосеевский, Соломенский и Святошинский район – по 1 пожару, а также 1 пожар на территории Киевской области, сообщает ГСЧС столицы.

Самым сложным пожаром стало возгорание мусора на открытой местности в Дарницком районе столицы на площади 500 кв. м на ул. Коллекторной. Главная сложность этого пожара заключалась в том, что глубина мусорного покрова составляла от 3 до 5 метров и была угроза его обрушения. Кроме того, отсутствовало должное водоснабжения, поэтому спасателям приходилось подвозить воду, и через узкий подъезд к очагу пожара, не было возможности подъехать более одной пожарной автоцистерне.

Вызов по этому пожару поступил в оперативно-координационный центр в 07:25. В 14:21 пожарные локализовали пожар, а в 16:29 – ликвидировали.

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Кроме того, следует отметить, что почти неделю пожарные беспрестанно тушат большие площади пожаров на открытых территориях в Деснянском районе на улицах Крайняя и Пуховская. Все это, скорее всего, связано с тем, что нынешняя зима сопровождалась высокими, как для такого времени года, температурными показателями воздуха, также выпало минимальное количество осадков за указанный период и поэтому, уровень грунтовых вод ниже, чем обычно. Поэтому высохшая трава, деревья и кусты, а также торфяная местность, глубина которой достигает 2-3 метров, постоянно горит.

К счастью, в результате этих событий никто не пострадал. Причины возникновения пожаров устанавливаются.

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Главное управление ГСЧС Украины в Киеве обращается к гостям и жителям столицы с просьбой оставаться дома, не выходить на улицу без необходимости и не использовать открытый огонь для сожжения сухой травы и камыша. Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно позвоните по телефону "101".

Напомним, в Киевской области растет количество пожаров на сухостоях. Так, накануне днем спасатели тушили загоревшуюся сухую траву в Переяславе – пожар охватил 1,5 га.

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

Видео: kiev.informator.ua

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