Киевскую область охватили масштабные пожары: подробности (видео)

В Киевскй области растет количество пожаров на сухостоях. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.
Так, накануне днем спасатели тушили загоревшуюся сухую траву в Переяславе – пожар охватил 1,5 га.
Возгорание ликвидировали более трех часов.
Также в Переяслав-Хмельницком районе загорелся камыш на площади 0,5 га.
Кроме того, спасатели выезжали на пожар на сухостое и в Белой Церкви. Там загорелась трава на площади 12 кв. м.
Тем временем в Иванковском районе пожарные пять раз выезжали на подобные ЧП. Накануне днем загорелись 2 га травы в Иванкове, позднее горел камыш в Дитятках, также горело 2 на травы в селе Потоки. Пришлось тушить также пожарным полыхающий мусор на площади 34 кв. м. в селе Шпили.
Помимо этого в Тетиеве горели 3 га камыша.
О пострадавших вследствие ЧП не сообщается, однако спасатели неоднократно напоминали, что при пожарах в экосистемах часто погибают птицы и звери.
Напомним, не так давно в Киеве вспыхнул масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная".
Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.
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