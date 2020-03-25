Киевскую область охватили масштабные пожары: подробности (видео)

В Киевскй области растет количество пожаров на сухостоях. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Так, накануне днем спасатели тушили загоревшуюся сухую траву в Переяславе – пожар охватил 1,5 га.

Возгорание ликвидировали более трех часов.

Также в Переяслав-Хмельницком районе загорелся камыш на площади 0,5 га.

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Кроме того, спасатели выезжали на пожар на сухостое и в Белой Церкви. Там загорелась трава на площади 12 кв. м.

Тем временем в Иванковском районе пожарные пять раз выезжали на подобные ЧП. Накануне днем загорелись 2 га травы в Иванкове, позднее горел камыш в Дитятках, также горело 2 на травы в селе Потоки. Пришлось тушить также пожарным полыхающий мусор на площади 34 кв. м. в селе Шпили.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Помимо этого в Тетиеве горели 3 га камыша.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

О пострадавших вследствие ЧП не сообщается, однако спасатели неоднократно напоминали, что при пожарах в экосистемах часто погибают птицы и звери.

Напомним, не так давно в Киеве вспыхнул масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная".

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

Видео: kiev.informator.ua

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