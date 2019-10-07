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Большой потоп: на столичной Борщаговке прорвало трубу с водой (фото)

7 октября, 13:43

Между домами образовалась громадная лужа

Фото: БОРЩАГІВКА/Facebook

Фото: БОРЩАГІВКА/Facebook

В Киеве в понедельник, 7 октября, во дворе дома на Большой Окружной, 3, прорвало трубу с холодной водой в распределительном колодец. Об этом сообщают пользователи паблика "Борщаговка" в Facebook, отмечая, что вода подтапливает жилой дом.

"Капец! Сколько живу, такого еще не видела, прорвало колодец во дворе Большая Окружная, 3. Между Окружная, 5 и детским садом "Бригантина" – огромная лужа. Вода, наверное, уже в подвалах дома", – написала в паблике Татьяна Ображей, опубликовав фото последствий ЧП.

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Напомним, не так давно в центре Киева произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате ЧП улицу затянуло паром.

Также летом в центре Киева произошла очередная авария на трубопроводе на улице Деловой. В результате ЧП улицу залило водой. Повреждение произошло во время проведения гидравлических испытаний на теплоисточнике ТЭЦ-5. В апреле на Деловой в результате прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

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Киев прорыв труба

Источник: Сегодня

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