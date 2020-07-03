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Бросил камень в троллейбус и ранил женщину: новые подробности ЧП в Киеве

3 июля, 18:49

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

29-летнего киевлянина отдали по суд

29-летнего киевлянина, который во время карантина бросил камень в троллейбус, ранив пожилую пассажирку, будут судить, сообщает прокуратура Киева.

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Так, правоохранители завершили расследование и передали дело в Оболонский суд. Напомним, инцидент произошел 9 июня на остановке общественного транспорта по улице Луговая в Оболонском районе столицы. Во время посадки пассажиров молодой человек заскочил на техническую лестницу троллейбуса. Указанные действия мужчины заметил водитель и сделал ему замечание. В ответ фигурант схватил камень и бросил его в окно троллейбуса. В итоге, окно разбилось, а камень попал в голову 65-летней пассажирки, ранив ее в затылок.

Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство) направлено в Оболонский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

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Отметим, что украинцы почти каждый день жалуются на водителей маршруток. Те могут и нагрубить, и превысить скорость, и не отдать сдачу. За помощью люди обращаются в полицию, но там бездействуют. Журналисты "Сегодня" выясняли, как наказать таких водителей.

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Киев хулиганство инцидент троллебус дебош оболонский суд

Источник: Сегодня

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