Бросил камень в троллейбус и ранил женщину: новые подробности ЧП в Киеве

29-летнего киевлянина, который во время карантина бросил камень в троллейбус, ранив пожилую пассажирку, будут судить, сообщает прокуратура Киева.

Реклама

Так, правоохранители завершили расследование и передали дело в Оболонский суд. Напомним, инцидент произошел 9 июня на остановке общественного транспорта по улице Луговая в Оболонском районе столицы. Во время посадки пассажиров молодой человек заскочил на техническую лестницу троллейбуса. Указанные действия мужчины заметил водитель и сделал ему замечание. В ответ фигурант схватил камень и бросил его в окно троллейбуса. В итоге, окно разбилось, а камень попал в голову 65-летней пассажирки, ранив ее в затылок.

Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство) направлено в Оболонский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

В тренде Под Киевом ищут пропавшего 17-летнего курьера

Ранее в Днепре нетрезвый пассажир маршрутки устроил дебош – разбил дверное стекло и вылил на голову водителя пиво.

Отметим, что украинцы почти каждый день жалуются на водителей маршруток. Те могут и нагрубить, и превысить скорость, и не отдать сдачу. За помощью люди обращаются в полицию, но там бездействуют. Журналисты "Сегодня" выясняли, как наказать таких водителей.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама