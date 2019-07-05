В Днепре пьяный пассажир разбил кулаком стекло маршрутки и вылил пиво водителю на голову

Дебошир был задержан до приезда полиции

Иллюстрация. Фото: Facebook

В Днепре нетрезвый пассажир маршрутки устроил дебош – разбил дверное стекло и вылил на голову водителя пиво. Об этом корреспонденту "Сегодня" сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Как выяснилось, инцидент произошел около 9:30 на проспекте Поля. Прибыв на место происшествия, копы установили, что нетрезвый мужчина нецензурно ругал водителя, распивал в салоне пиво, разбил стекло правой двери и вылил на голову водителя свой напиток.

Причиной происшествия стало желание шофера вывести дебошира из салона. До приезда патрульной полиции хулигана задержал наряд охранной фирмы, который находился рядом с местом конфликта.

"Гражданин был задержан с применением к нему специальных средств в виде наручников. Его доставили в Днепровское отделение полиции, а на место вызвали следственно-оперативную группу", — рассказали нам в пресс-службе полиции.

В данный момент устанавливаются все причины случившегося.

Напомним, не так давно в Вишневом под Киевом водитель маршрутки избил пассажира после замечания в свой адрес. Били мужчину за закрытыми дверями автобуса.

Также мы писали, что в Мелитополе водитель маршрутки избил пьяного пассажира. Водитель избивал ногами лежачего мужчину, который даже не сопротивлялся.

Отметим, что украинцы почти каждый день жалуются на водителей маршруток. Они могут и нагрубить, и превысить скорость, и не отдать сдачу. За помощью люди обращаются в полицию, но там бездействуют. Журналисты "Сегодня" выясняли, как наказать таких водителей.

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