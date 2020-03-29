Бывший замглавы Киевской ОГА умер от коронавируса

В 2016-17 годах Олег Мищенко был заместителем главы облгосадминистрации по вопросам строительства и ЖКХ

Бывший заместитель главы Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко скончался в результате коронавирусной инфекции, которую ранее подтвердили также у начальника Нацполиции столицы Андрея Крищенко.

Об этом 29 марта на своей странице в Facebook сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое", — написал он.

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С 20 декабря 2016 по август 2017 года Мищенко занимал должность заместителя главы Киевской ОГА по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине официально подтвердили 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе – 109 новых случаев за прошедшие сутки. При этом в Киеве обнаружено 82 (на 8 больше, чем сутками ранее) заразившихся, а в области – 45.

Также ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город закупил оборудования для тестов ПЦР, позволяющих исследовать материал слизистой оболочки пациента на наличие коронавируса SARS-CoV-2.

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