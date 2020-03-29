В Украине коронавирусом заразились 418 человек: подробности

От COVID-19 в стране скончались девять человек

В Украине, по состоянию на 10:00 29 марта, официально подтвердили 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки было зафиксировано 109 новых случаев, сообщили в украинском МОЗ.

Пятеро из инфицированных выздоровели, а еще для девяти диагноз оказался смертельным. Случаи COVID-19 зафиксированы в таких регионах:

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Винницкая область – 22 случая;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 6 случаев;

Донецкая область – 2 случая;

Житомирская область – 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 11 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных) случай;

Кировоградская область – 4 случая;

Киев – 82 случая;

Киевская область – 45 случаев;

Львовская область – 5 случаев;

Луганская область – 2 случая;

Одесская область – 8 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ровенская область – 9 случаев (2 летальных)

Сумская область – 6 случаев (1 летальный)

Тернопольская область – 57 случаев (1 летальный)

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 1 случай;

Хмельницкая область – 1 случай

Черновицкая область – 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область – 46 случаев;

Черниговская область – 1 случай.

Также мы сообщали, что в Украину сегодня, 29 марта из Нью-Йорка в Украину прилетели 359 украинцев – спецрейс прибыл в Киев. В целях безопасности пассажирам в самолете не предлагали еду, а по прилету им всем измерили температуру.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 29 марта

Отметим, что коронавирусная инфекция, масштабы распространения которой Всемирная организация здравоохранения уже окрестила пандемией, продолжает распространяться по миру.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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