В Украине коронавирусом заразились 418 человек: подробности

В Украине, по состоянию на 10:00 29 марта, официально подтвердили 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки было зафиксировано 109 новых случаев, сообщили в украинском МОЗ.
Пятеро из инфицированных выздоровели, а еще для девяти диагноз оказался смертельным. Случаи COVID-19 зафиксированы в таких регионах:
- Винницкая область – 22 случая;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 6 случаев;
- Донецкая область – 2 случая;
- Житомирская область – 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 11 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных) случай;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Киев – 82 случая;
- Киевская область – 45 случаев;
- Львовская область – 5 случаев;
- Луганская область – 2 случая;
- Одесская область – 8 случаев;
- Полтавская область – 1 случай;
- Ровенская область – 9 случаев (2 летальных)
- Сумская область – 6 случаев (1 летальный)
- Тернопольская область – 57 случаев (1 летальный)
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 1 случай;
- Хмельницкая область – 1 случай
- Черновицкая область – 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
- Черкасская область – 46 случаев;
- Черниговская область – 1 случай.
Также мы сообщали, что в Украину сегодня, 29 марта из Нью-Йорка в Украину прилетели 359 украинцев – спецрейс прибыл в Киев. В целях безопасности пассажирам в самолете не предлагали еду, а по прилету им всем измерили температуру.
Отметим, что коронавирусная инфекция, масштабы распространения которой Всемирная организация здравоохранения уже окрестила пандемией, продолжает распространяться по миру.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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