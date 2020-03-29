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  1. Последние новости Украины

В Украине коронавирусом заразились 418 человек: подробности

29 марта, 10:17

Тина Наринецкая

От COVID-19 в стране скончались девять человек

В Украине, по состоянию на 10:00 29 марта, официально подтвердили 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки было зафиксировано 109 новых случаев, сообщили в украинском МОЗ.

Пятеро из инфицированных выздоровели, а еще для девяти диагноз оказался смертельным. Случаи COVID-19 зафиксированы в таких регионах:

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  • Винницкая область – 22 случая;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 6 случаев;
  • Донецкая область – 2 случая;
  • Житомирская область – 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская область – 1 случай;
  • Запорожская область – 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных) случай;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • Киев – 82 случая;
  • Киевская область – 45 случаев;
  • Львовская область – 5 случаев;
  • Луганская область – 2 случая;
  • Одесская область – 8 случаев;
  • Полтавская область – 1 случай;
  • Ровенская область – 9 случаев (2 летальных)
  • Сумская область – 6 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская область – 57 случаев (1 летальный)
  • Харьковская область – 1 случай;
  • Херсонская область – 1 случай;
  • Хмельницкая область – 1 случай
  • Черновицкая область – 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
  • Черкасская область – 46 случаев;
  • Черниговская область – 1 случай.

Также мы сообщали, что в Украину сегодня, 29 марта из Нью-Йорка в Украину прилетели 359 украинцев – спецрейс прибыл в Киев. В целях безопасности пассажирам в самолете не предлагали еду, а по прилету им всем измерили температуру.

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Отметим, что коронавирусная инфекция, масштабы распространения которой Всемирная организация здравоохранения уже окрестила пандемией, продолжает распространяться по миру.

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