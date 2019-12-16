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Черный дым столбом: в Киеве горела новостройка (фото, видео)

16 декабря, 16:39

На крыше пристройки высотки загорелся пенопласт

/ Фото: Информатор

В Киеве в понедельник, 16 декабря, на улице Бережанской, 15 произошел пожар. Так, жители Минского массива увидели огромный столб черного едкого дыма.

Как сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, горела крыша недостроенной одноэтажной пристройки. На данный момент пожар уже ликвидирован.

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В частности, сообщение о пожаре поступило спасателям в 15:43. На месте ЧП выяснилось, что на крыше пристройки загорелся пенопласт на площади около 100 квадратных метров. В 15:53 пожарные локализовали пожар, а в 15:55 – ликвидировали.

В результате пожара повреждены две оконные рамы на двух этажах новостройки.

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Видео: Kyiv LIVE

На месте происшествия работало четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется. Погибших и травмированных нет.

Напомним, в апреле в Киеве на улице Бережанской, 15 во время воспламенения неизвестного вещества на автозаправочной станции погиб сотрудник АЗС.

Также недавно в столице горел ресторан.

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Киев новостройки пожары

Источник: Сегодня

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