Чиновника и бизнесмена будут судить за хищение денег на ремонт школы в Киеве

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В столице завершено досудебное расследование по факту завладения госсредствами в сумме свыше 400 тысяч гривен. В хищении подозревают начальника Управления капитального строительства Дарницкой РГА и заместителя директора частной фирмы, сообщает прокуратура Киева.

Установлено, что Управление капитального строительства Дарницкой РГА и подрядная организация заключили договор о выполнении капитального ремонта школы в Дарницком районе на общую сумму 2,9 млн грн. В дальнейшем начальник управления РГА и заместитель директора частной фирмы подписали акты выполненных работ.

Однако выяснилось, что подрядчик не выполнил работы на сумму свыше 400 тыс. грн, а именно – не заменил сантехнику и двери. По результатам проверки чиновнику и бизнесмену сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

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В рамках уголовного производства наложен арест на денежные средства в сумме более 1, 5 млн гривен, изъятые у фигурантов производства во время обысков. Сейчас обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 92,2 млрд гривен.

В то же время Служба безопасности Украины в 2019 году заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. Общая сумма взяток, которую требовали коррупционеры, составила более 65 млн гривен.

Напомним, Кабмин планирует "зачистки" коррупционеров в госорганах, поскольку премьер-министр Гончарук зол на налоговиков после коррупционного скандала в Одессе.

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