ЧП на мосту Метро в Киеве: в сеть попало видео с высоты птичьего полета

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СМИ опубликовали фотографии и видео с высоты птичьего полета моста Метро в Киеве в момент, когда на нем находился мужчина с оружием, грозивший взорвать переправу и госучреждения. На видео виден пустой мост с машиной подрывника, а также скованные пробками близлежащие улицы.

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ЧП произошло накануне, 18 сентября, вечером, злоумышленник был задержан спецназом КОРД в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины без единого выстрела с применением только силового захвата.

Как выяснилось, у мужчины не было взрывчатки, зато имелось огнестрельное оружие – пистолет Макарова и карабин СКС (самозарядный карабин Симонова).

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил журналистам на месте событий, что подозреваемый находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков. Также известно, что ранее он проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования Сил специальных операций (ССО). В июле 2019 по приказу был уволен со службы за невыполнение условий контракта.

На месте происшествия работали также водная полиция, авиаподдержка, Патрульная полиция Украины, кинологи, взрывотехники, криминалисты, психологи.

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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