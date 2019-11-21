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ЧП с зеленой водой в реке Дарница: опасно ли это для киевлян

21 ноября, 12:58

Александр Марущак

В управлении экологии и природных ресурсов КГГА уточнили, что вода в реке позеленела из-за флуоресцеина, а он не токсичен

/ Фото: Pixabay

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Появились новые подробности, связанные с внезапно позеленевшей речкой Дарницей. Как сообщили сайту "Сегодня" в управлении экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации, зеленая вода появилась в результате испытаний на теплосетях.

"Информируем, что обнаруженный сток окрашенной воды связан с испытаниями на тепловых сетях ООО "Еврореконструкция" с целью обнаружения утечек теплоносителя. С 12 ноября этого года "Еврореконструкция" проводит ежегодное плановое испытание тепловых сетей Днепровского и Дарницкого районов на плотность методом введения красителя (флуоресцеина). Предприятие получило на проведение указанных работ соответствующее разрешение от Госпродпотребслужбы Киева. Сейчас сотрудники предприятия занимаются поиском места повреждения тепловой сети для быстрой ликвидации данной проблемы", – сообщили нам в управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Там добавляют, что флуоресцеин – химическое соединение, синтетический краситель. Он не является токсичным веществом и считается экологически безопасным.

Ранее сообщалось, что летом в столице позеленел Днепр, а на поверхности у берегов появились желеобразные "пятна". Эксперты рассказали о причинах. В КП "Плесо" уверили, что ситуация не чрезвычайная. Здесь пояснили, что виноваты во всем зеленые водоросли, которые попадают в Днепр после ежедневных сбросов воды в Киевском водохранилище.

Кроме того, в начале июня 2019 года в Одессе море стало зеленым . Экологи также объяснили необычный цвет воды цветением водорослей.

Новости "Сегодня" писали, что в селе Великая Знаменка в Запорожской области произошла экологическая катастрофа – река Большая Белозерка практически высохла, а вся рыба погибла.

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Киев река Дарница

Источник: Сегодня

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