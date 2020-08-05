Українська
$ 27,82
32,72
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

ЧП возле станции метро в Киеве: что нашли на Лукьяновке и как работает подземка

5 августа, 11:32

Александр Марущак Александр Марущак

Метрополитен работает в обычном режиме, станцию не закрывали, а подозрительный предмет оказался обычной коробкой из-под фильтра

В Киевском метрополитене опровергли информацию по поводу закрытия станции метро "Лукьяновская" из-за сообщения о подозрительном предмете, который нашли у входа в подземку утром 5 августа.

"Станция работала и работает в обычном режиме. Пассажиры пользуются услугами без каких-либо ограничений. Опасных предметов на станции и возле нее не было обнаружено", – пояснили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Реклама

В полиции Киева нам рассказали, что утром поступило сообщение о подозрительном предмете рядом со входом на станцию "Лукьяновская".

"Нам поступило сообщение, что рядом со входом на станцию метро "Лукьяновская" обнаружен подозрительный предмет – коробка из-под бытового прибора, кажется, водного фильтра. На место выезжали взрывотехники и уже все проверили – угрозы для людей нет", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Напомним, что 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в центре Киева, заявив, что в его рюкзаке находится взрывчатка. Мужчину задержали, взрывчатку не нашли.

Кроме того, 17 июля в столице произошел взрыв возле станции метро "Шулявская". Пострадали четыре человека. Двух организаторов взрыва задержали. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев метро лукьяновская минирование

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)
Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)Происшествия
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатился
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатилсяПроисшествия
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видео
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видеоПроисшествия
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)Происшествия
В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)
В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)Происшествия
В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)
В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять