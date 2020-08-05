ЧП возле станции метро в Киеве: что нашли на Лукьяновке и как работает подземка

Метрополитен работает в обычном режиме, станцию не закрывали, а подозрительный предмет оказался обычной коробкой из-под фильтра

В Киевском метрополитене опровергли информацию по поводу закрытия станции метро "Лукьяновская" из-за сообщения о подозрительном предмете, который нашли у входа в подземку утром 5 августа.

"Станция работала и работает в обычном режиме. Пассажиры пользуются услугами без каких-либо ограничений. Опасных предметов на станции и возле нее не было обнаружено", – пояснили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

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В полиции Киева нам рассказали, что утром поступило сообщение о подозрительном предмете рядом со входом на станцию "Лукьяновская".

"Нам поступило сообщение, что рядом со входом на станцию метро "Лукьяновская" обнаружен подозрительный предмет – коробка из-под бытового прибора, кажется, водного фильтра. На место выезжали взрывотехники и уже все проверили – угрозы для людей нет", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Напомним, что 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в центре Киева, заявив, что в его рюкзаке находится взрывчатка. Мужчину задержали, взрывчатку не нашли.

Кроме того, 17 июля в столице произошел взрыв возле станции метро "Шулявская". Пострадали четыре человека. Двух организаторов взрыва задержали. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

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