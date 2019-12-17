Экологическая катастрофа в Черкассах: промышленники сливают в коллектор опасные отходы

Угрозу окружающей среде обнаружили в Черкасской области. Промышленники сливают отходы прямо в Днепр. Нечистоты с напором вытекают из городской коллекторной сети. Что за жидкость отравляет водоем, и кто такое допустил решили выяснить новости "Сегодня".

"Вот. Как вы видите, беда на нашем причале и вообще в Черкассах по городу. Ил стоит, ил стоит, вонь стоит. И бывает, что прям такой напор воды, как река. Когда в этом году выпал снег, то прямо красное было", – рассказывают местные жители занесенное илом русло.

Вонючая жидкость вытекает из коллектора, по которому к реке должна стекать только дождевая и талая вода, рассказывает Олег Суденко. На невыносимое соседство горожане жалуются коммунальщикам постоянно.

"Здесь у нас причал, люди приезжают летом отдыхать, лодки. Приходят семьями, отдыхаем здесь, много детей. И прям по жаре вонь стоит, что здесь в самом деле и экология плохая, и воздух плохой", – говорит Олег.

Днепр в Черкассах и вблизи них загрязняют невесть чем уже несколько лет подряд. Недавно экологи вновь взяли пробы воды. Результаты будут через неделю. Впрочем, и без них экологическую беду видно невооруженным взглядом.

Виталий Бойко, начальник отдела государственного экологического надзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции в Черкасской области:

"Пена есть, запах неприятный. Это, возможно, следствие того, что кто-то совершил незаконную врезку.

Нелегально в коллекторную сеть врезаются предприниматели и домовладельцы – уверены коммунальщики. По Черкассам пролегают десятки километров таких коммуникаций. И вычислить нарушителей не могут. Решить проблему хотя бы частично предлагают, построив на истоках локальные очистные системы.

Алексей Мельник, директор КП "ЧЕЛУАШ":

"Такие будут работать, не занимая много места, но будут делать свою функцию. Хотя бы на момент, пока мы будем разыскивать, кто врезался, где врезался, как на них повлиять".

На строительство таких систем требуется около десяти миллионов гривен. Когда выделят такие деньги, не известно. Проектно-сметную документацию подготовят только в следующем году.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что Днепр на грани катастрофы: река стала канализацией для предприятий. На качество воды в Днепре жалуются и местные жители, и экологи: в жару вода цветет, а это приводит к размножению кишечной палочки. К тому же различные предприятия и частные дома постоянно сливают в реки и озера нечистоты.

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