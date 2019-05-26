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Драка со стрельбой возле НАУ: стали известны подробности

26 мая, 12:38

На месте инцидента были обнаружены два пистолета, а сам конфликт начался по очень простой причине

Фото: Нацполиция

Во время перестрелки в Киеве между студентами-иностранцами никто не пострадал и одного из участников инцидента задержали. Об этом сообщили в столичной полиции.

Так, в Соломенское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Нежинской драка. Патрульные незамедлительно выехали на место инцидента, где и задержали одного из участников конфликта. Им оказался гражданин другого государства, 1993 года рождения, имеет вид на жительство в Украине.

"Он приехал к своим друзьям, но не дождался их и решил ехать домой. У своего автомобиля он увидел двух неизвестных в состоянии алкогольного опьянения, которые нецензурно выражались. Мужчина сделал им замечание, а в ответ незнакомцы набросились на него с кулаками, а затем один из них достал оружие и выстрелил вверх", – сообщают правоохранители со слов участника дрки.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли два пистолета (предварительно – пневматический и стартовый), их отправили на экспертное исследование. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 (хулиганство).

Напомним, в начале мая в Киеве мужчина стрелял в людей, после чего скрылся на авто с военными номерами. Отмечалось, что компания из 4-5 человек сидела в кафе на Малиновского, 24/10. Покинув помещение, один из мужчин совершил шесть выстрелов.

Ранее мы писали о том, что жертвой стрельбы у кафе стал заместитель начальника местного отделения полиции. Правоохранители разыскивают убийцу – в Киеве и области введена специальная операция "Сирена". Как выяснилось, полицейский на момент покушения находился вне службы в одном из кафе города. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу.

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Тег Киев, студент, драка, полиция, стрельба

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