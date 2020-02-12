Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила бывшему

/ Фото: Facebook

В центре Киева ко Дню влюбленных разыгралась любовная драма – из окна на третьем этаже дома по улице Институтской блондинка выбросила вещи бывшего парня.

Как рассказали в патрульной полиции столицы сайту "Сегодня", копов на место происшествия вызвали около 13:30.

"Патрульных вызвали на место ЧП в 13:30 (на фото видно, что патрульные охраняют выброшенные вещи). Вызвали участкового полицейского и следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия. Да, девушка выбросила вещи, нарушив при этом правила городского благоустройства. Почему она так сделала и кому они принадлежали, будем выяснять", – заявили в патрульной полиции Киева.

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Среди выброшенных вещей видно картину, мебель, книги, барабан, одежду. Со слов Екатерины Зиновьевой, которая опубликовала это фото, девушку накануне бросил парень, но не забрал ключи от своей квартиры. Она зашла к нему домой и устроила "чистку".

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Копы добавили, что им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, чтобы определить, какое наказание понесет девушка, все будет зависеть от реакции хозяина вещей.

Между тем, сама виновница скандала заявила, что на такие действия ее подтолкнула измена любимого: "Он бросил меня, а я бросила его вещи".

Напомним, ранее мы писали о драме современных Ромео и Джульетты – 20-летний украинец на заработках в Польше познакомился с 15-летней полячкой, однако ее родители были категорически против таких отношений и молодые люди решили сбежать, чтобы отметить День влюбленных.

Также "Сегодня" рассказывали о том, как в Крещатом парке столицы открыли памятник, посвященный истории любви украинки Мокрины Юрзук и итальянца Луиджи Педутто, которые познакомились в немецком плену и встретились спустя 60 лет. Композиция называется "История любви" и стоит недалеко от Моста влюбленных.

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