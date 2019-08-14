ДТП на Броварском проспекте в Киеве: легковушку развернуло, а грузовик въехал в столб (видео)

Skoda Octavia развернулась посреди дороги, а машина "Киевхлеба" врезалась в столб

/ Фото: Информатор

После наезда на ребенка на столичных Позняках в Киеве произошло новое ДТП на Броварском проспекте. Как сообщает "Информатор", грузовик Mercedes "Киевхлеба" столкнулся с Skoda Octavia.

Так, автомобиль "Киевхлеба", по предварительным данным, ехал в крайней левой полосе движения по Броваскому проспекту в сторону станции метро "Днепр". Рядом с его автомобилем в средней полосе ехала Skoda.

Возле разворота за "Леворобережной" Octavia сделала попытку резкого поворота налево, а водитель грузовика не успел среагировать, поэтому "чеха" развернуло поперек дороги. При этом грузовик "Киевхлеба" врезался в столб.

В результате аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП: протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

Также напомним, что среди пострадавших в масштабной аварии на Одесской трассе под Киевом есть несовершеннолетний ребенок. В частности, в результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen. Это женщины 1974 и 1952 года рождения из села Бородянка. Водитель легкового авто выжил, но был госпитализирован. В маршрутке всего ехало 18 человек, 16 из них были госпитализированы. Среди них и несовершеннолетний ребенок – девочка 2006 года рождения, у которой закрытая травма головы.

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