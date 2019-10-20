ДТП на Гостомельской трассе в Киеве унесло жизнь девушки-байкера

Девушка скончалась в карете «скорой» по дороге в больницу

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на Гостомельской трассе произошло смертельное ДТП – столкнулись мотоцикл и Volkswagen Golf. Погибла девушка-байкер, сообщает "Информатор".

Авария случилось во второй половине дня в субботу, 19 октября. Девушка-мотоциклистка получила серьезные травмы и ее увезла карета скорой помощи. Но спасти ее медикам медикам не удалось – пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Погибшей оказалась девушка по имени Елена Кузавова. На странице погибшей в Facebook люди выражают слова скорби.

На месте ДТП работали правоохранители, которым и предстоит выяснить все детали произошедшего.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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