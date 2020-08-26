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ДТП с курсантками военного вуза в Киеве: стало известно имя майора, сбившего девушек

26 августа, 15:54

Наталья Руда Наталья Руда

Задержанный военный, наехавший на девушек, находится в СИЗО

В Министерстве обороны Украины назвали имя военного, который 25 августа наехал на трех 23-летних курсанток Военно-медицинской академии на улице Зоологической в столице.

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Как следует из опубликованного на сайте ведомства сообщения, за рулем Toyota Prius, въехавшего в девушек, находился начальника курса факультета подготовки военных врачей майор Владимир Холодный. Мужчина задержан и сейчас он находится в СИЗО. Известно, что он участвовал в АТО и имел хорошие рекомендации по службе.

Кроме того, начальник Военно-медицинской академии Валерий Савицкий рассказал о состоянии пострадавших девушек – Натальи, Галины и Александры. Оно оценивается как тяжелое стабильное. Девушки – выпускницы гражданских медвузов, которые недавно сдали успешно экзамены в академию. Вчера они должны были получить военную форму.

"При осмотре у одной из слушательниц был диагностирован неполный травматический отрыв обеих нижних конечностей на уровне нижней трети голеней. Что касается второй слушательницы, по словам медиков, у нее было неполное травматическое отчленение правой голени на уровне средней трети. Третья девушка получила открытый перелом правой стопы и открытый перелом обеих костей левой голени", – уточнил Савицкий.

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Пострадавшим сделали операции с ампутацией левой ноги на уровне средней трети голени у одной девушки, и ампутации правой голени на уровне верхней трети – у другой.

Сейчас все девушки находятся в Военном госпитале.

Ранее в полиции подтвердили, что майор, сбивший девушек, был в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали, что в Ровенской области военнослужащий до смерти забил сослуживца.

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Киев ДТП военные

Источник: Сегодня

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