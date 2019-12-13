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ДТП с маршруткой и фурой в Киеве: пострадали пять человек

13 декабря, 13:32

Медики госпитализировали пять пассажиров "Богдана"

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция сообщила подробности аварии на улице Академика Заболотного, где в пятницу, 13 декабря, фура въехала в маршрутку. По данным пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве, в результате ДТП пострадали пять человек, медики оказывают им необходимую помощь.

"По предварительной информации, водитель фуры, не придерживаясь безопасного расстояния, столкнулся с маршруткой. Медики госпитализировали пять пассажиров маршрутного такси с телесными повреждениями различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей ГСЧС, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также в Буче столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень", их госпитализировали в одну из ближайших больниц.

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транспорт Киев ДТП маршрутка

Источник: Сегодня

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