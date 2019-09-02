ДТП с маршруткой на Дорогожичах: в Киеве будут судить водителя и механика

Водителю маршрутки грозит до восьми лет лишения свободы, механику - до пяти лет тюрьмы

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Столичная полиция завершила расследование уголовного производства по ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева материалы уголовных производств, в которых фигурируют водитель, который находился за рулем, и механик, который выпустил на маршрут неисправный автобус, передали в прокуратуру, а обвинительные акты – в суд.

В полиции напомнили, что на момент задержания водитель маршрутки был трезв, что подтвердила соответствующая экспертиза.

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"Во время общения со следователями водитель объяснял, что тормозная система автобуса была не в рабочем состоянии, и он не мог остановить транспортное средство. Этот факт подтвердила и соответствующая экспертиза. По заключению специалистов, техническую неисправность автобуса мог обнаружить при визуальном осмотре работник, который проверяет транспортные средства перед их выездом на маршрут. Также проблему с тормозами мог заметить и сам водитель", – рассказали в полиции.

Водителю автобуса сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Кроме того, механик коммунального предприятия, которое обслуживает данный маршрут, является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – до пяти лет заключения с лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, на срок до трех лет или без такового.

Смотрите видео с места ДТП:

Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль Daewoo Lanos на большой скорости влетел в припаркованный внедорожник Volkswagen Tiguan. От столкновения водитель Lanos погиб на месте.

Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.

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