В Киеве Lanos на большой скорости протаранил припаркованный внедорожник

/ Фото: Информатор

В воскресенье, 1 сентября, в Киеве, где ранее столкнулись Infiniti и Seat, на улице Ревуцкого, 7 автомобиль Daewoo Lanos на большой скорости влетел в припаркованный внедорожник Volkswagen Tiguan. От столкновения водитель Lanos погиб на месте, передает "Информатор".

Сообщается, что ДТП произошло около 12:20. По словам полицейских, водитель Daewoo на большой скорости двигался по ул. Ревуцкого в сторону ул. Здолбуновской. На одном из участков дороги Lanos неожиданно зацепил колесом бровку, после чего машину занесло и она врезалась в припаркованный Volkswagen Tiguan.

"Удар был столь сильным, что Tiguan развернуло и откинуло на тротуар, а водитель Daewoo погиб на месте. Примечательно, что в момент столкновения дорога была практически свободной. Кровь погибшего водителя отправят на проверку уровня содержания алкоголя", - говорится в сообщении.

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На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, скорая и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Между тем полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.

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Напомним, смертельное ДТП произошло в Святошинском районе возле станции метро "Академгородок". По факту аварии следователи столичного главка начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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