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ДТП с пострадавшими в Киеве: столкнулись две иномарки

18 октября, 07:38

Водителей легковушек госпитализировали

В Киеве на Троещине произошло ДТП с пострадавшими – столкнулись легковушки Daewoo Lanos и Skoda Fabia. Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла сегодня ночью, 18 октября, около 01:25 на пересечении улиц Лисковской и Оноре де Бальзака. По словам пассажира Skoda, в момент столкновения он спал в машине и не видел, как произошло столкновение.

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В результате ДТП пострадали оба водители – их госпитализировали в больницу. Полицейские отказались комментировать сложившуюся ситуацию, но все подробности аварии будет выяснять следственно-оперативная группа.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 2369 человек.

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Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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