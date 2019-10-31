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ДТП у Центрального вокзала в Киеве: авто перевернулось и перекрыло движение

31 октября, 15:14

Информации о пострадавших нет

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В Киеве вблизи с Центральным железнодорожным вокзалом столкнулись автомобили, в результате чего один из автомобилей перевернулся.

Сообщается, что из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) образовалась пробка. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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Киев ДТП вокзал

Источник: Киев Оперативный

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