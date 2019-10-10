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ДТП в центре Киева: женщина успела оттолкнуть ребенка, но сама попала под машину

10 октября, 08:11

Медики диагностировали у пострадавшей перелом ноги

/ Фото: Киев Оперативный

В центре Киева на перекрестке улиц Грушевского и Липской вечером в среду, 9 октября, произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина, переходившая с ребенком дорогу. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"На Грушевского (перекресток с Липской) дама на Mazda, поворачивая с Липской, не заметила женщину с ребенком, которые переходили дорогу. К сожалению, хотя женщина успела оттолкнуть ребенка, избежать аварии не удалось – Mazda задела маму, и та упала", – говорится в сообщении.

Прибывшие медики установили женщине предварительный диагноз – перелом ноги.

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Напомним, накануне близ пгт. Немешаево в Киевской области водитель Suzuki Grand Vitara по невнимательности въехал в грузовик Volvo VNL и легковушку Geely. В результате аварии пострадал двухлетний ребенок.

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Фото: moygrad

Ранее сообщалось о масштабном ДТП на проспекте Победы в Киеве, которое устроили подростки.

Также мы писали, что в Киеве полицейские поймали 15-летнего молодого человека, который угнал ВАЗ-2109, устроил ДТП и сбежал с места аварии.

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Киев ДТП Грушевского

Источник: Сегодня

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