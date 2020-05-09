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Два ДТП в одном: на проспекте Лобановского произошла масштабная авария

9 мая, 01:08

Елена Кузьмич

В очень тяжелом состоянии пешехода госпитализированы в больницу

В Киеве, где ранее произошло ДТП с участием семи машин, на проспекте Лобановского произошла двойная авария.

Об этом информирует "Киев оперативный" в Telegram.

Через двойную сплошную линию пытался развернуться водитель автомобиля Volkswagen. Такого маневра не ожидал водитель Hyundai, который въехал в бок Volkswagen. От удара последний завалился на бок.

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Во время аварии водитель BMW не справился с управлением, въехал в Hyundai, после чего сбил пешехода, который пытался перебежать шесть полос движения. В очень тяжелом состоянии пешехода госпитализированы в больницу.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, что ранее В Киеве недалеко от станции метро "Позняки" произошла смертельная авария – водитель BMW на большой скорости ехал по тротуару и сбил женщину. После столкновения с женщиной виновник врезался в другую легковушку.

Ранее сообщалось, что выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП под Киевом. Водитель машины сразу позвонил в полицию. Животное не получило серьезных травм – сильно испугавшись, косуля с раненым копытцем лежала на обочине.

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Киев авария ДТП

Источник: Сегодня

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