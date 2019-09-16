Два водителя устроили драку после ДТП на Бориспольском шоссе в Киеве: видео

В Киеве участники аварии на Бориспольском шоссе устроили драку прямо на дороге. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

"Вчера на Бориспольском шоссе, как и в каждое воскресенье, образовался затор. Некоторые ушлые и проворные ребята решили объехать его по обочине. Водителю Toyota это не понравилось и он захотел отучить от этой привычки одного из объезжающих, подставив под удар свое авто. Объезжающий на Hyundai оказался тоже не промах и задел авто "учителя". Тут уже нервы сдали у обоих и началась драка, в которой водитель Toyota явно проиграл", - говорится в сообщении паблика, где также опубликовано видео инцидента.

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Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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