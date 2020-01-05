Двойное убийство в Киеве: полиция объявила имена подозреваемых

Полиция объявила в розыск двух человек - они могут быть причастны к убийству двух молодых девушек на Подоле

К убийству двух девушек, чьи тела обнаружили в шкафу в арендованной квартире на Подоле в Киеве 4 января, могут быть причастны два человека – мужчина 1985-го года рождения и молодая девушка.

Их имена на следующий день после жуткой находки сообщили в столичном управлении Национальной полиции.

Один из них – неоднократно судимый 34-летний волынянин Сергей Ксендзик из села Любитов Ковельского района. А вторая – сверстница обнаруженных девушек Елизавета Бершацкая (2000 год рождения) из Липняжек Добровеличкивского района в Кировоградской области.

И Ксендзик, и Бершацкая объявлены в розыск. Предположительно именно они перед Новым годом сняли квартиру, где нашли тела. Ранее стало известно, что за сутки до окончания срока аренды парень написал владелице жилья, что он с девушкой освободит помещение раньше.

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Напомним, что погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу.

Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений.

О пропаже девушек сообщили за несколько дней до случившегося – 2 января. Камынина и Лысенко вышли в магазин в районе Дорогожичей и пропали.

Напомним, что в декабре киевская полиция отчиталась о регистрации 69 умышленных убийств в 2019 году – это на 18 меньше, чем годом ранее. Нераскрытыми считаются три убийства.

Ранее "Сегодня" сообщали об одном из таких жутких преступлений. Подробнее в видеосюжете:

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