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Дымовая атака на Борщаговке – черный дым из трубы окутал район (видео)

27 марта, 17:03

Александр Марущак, Мила Князьская-Ханова

Местные жители жалуются на едкий запах

На Героев Космоса (Святошинский район) киевляне заметили столб дыма, который исходит из трубы предприятие, которое находиться на этой улице. Местные жители в шоке.

"Из трубы валит черный дым. Все это осядет на землю в ближайших кварталах, а потом попадет к нам в легкие. Тут и коронавируса не надо – можно умереть и от черного дыма из трубы", – написал один из пользователей социальных сетей.

Сайт "Сегодня" обратился за разъяснением в управление по вопросам гражданской защиты Киевского городской государственной администрации. Там нас заверили, что уже разбираются с возникшей проблемой.

"На место выехали экологи с инспекцией. Будем разбираться", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

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Напомним, в Киевской области растет количество пожаров на сухостоях. Так, накануне днем спасатели тушили загоревшуюся сухую траву в Переяславе – пожар охватил 1,5 га.

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

Видео: kiev.informator.ua

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Киев трубы киевляне дым

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