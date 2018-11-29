Дымовые шашки и "бомба": в Киеве эвакуировали посетителей торговых центров

Вчера, 23:55

В Ocean Plaza подожгли дымовые шашки, произошло задымление

facebook.com/OceanPlaza
facebook.com/OceanPlaza

Вечером 28 ноября в ТРЦ Ocean Plaza начали эвакуировать всех посетителей из-за задымления внутри здания. Об этом сообщается на официальной странице торгового центра в Facebook.

Задымление произошло из-за того, что около 18:00 в здании торгового центра подожгли дымовые шашки.

"Служба безопасности ТРЦ совместно с вызванными сотрудниками полиции пытается удержать ситуацию без вступления в конфликт", – отмечают в администрации ТРЦ.

О дальнейшем режиме работы Ocean Plaza обещают сообщить в ближайшее время.

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Кроме того, в Киеве эвакуировали людей из торгово-офисного центра Silver Breeze, который находится на пр. Тычины, 1в на левом берегу. Об этом сообщает телеканал 112.ua.

По данным корреспондента, поступило сообщение о минировании.

Напомним, накануне полицейские задержали 15-летнего парня, которого подозревают в ложном минировании центрального железнодорожного и автовокзалов Киева.  Сообщение о минировании поступило около 13:00. Правоохранители провели эвакуацию пассажиров с обоих вокзалов. Как отметили в "Укрзализныце", никаких задержек поездов не было.

Ранее поступило сообщение о минировании здания Хозяйственного суда Киева.Там также работали взрывотехники, бомбу не нашли. Проводилась эвакуация посетителей и работников суда, назад людей впустили в суд около 11:20.
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