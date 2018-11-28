В Киеве эвакуируют крупную сеть супермаркетов

Сегодня, 20:44

В связи с тем, что аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины сети

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Киеве эвакуируют все супермаркеты "Сильпо" в связи с сообщением анонима о "минировании". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. 

Сообщается, что информация о взрывчатке в магазинах поступила в Службу безопасности Украины. Однако в связи с тем, что аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины сети.

Также отмечается, что для максимально оперативной отработки супермаркетов создано несколько групп правоохранителей, в которые вошли взрывотехники и кинологи.

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О том, что речь идет именно о супермаркетах "Сильпо", сообщает "Громадське".

Напомним, накануне полицейские задержали 15-летнего парня, которого подозревают в ложном минировании центрального железнодорожного и автовокзалов Киева.  Сообщение о минировании поступило около 13:00. Правоохранители провели эвакуацию пассажиров с обоих вокзалов. Как отметили в "Укрзализныце", никаких задержек поездов не было.

Ранее поступило сообщение о минировании здания Хозяйственного суда Киева. Там также работали взрывотехники, бомбу не нашли. Проводилась эвакуация посетителей и работников суда, назад людей впустили в суд около 11:20.
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