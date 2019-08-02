/ Фото: Киев Оперативный

Экс-правоохранителя, грабившего пожилых женщин в Киеве, отправили под арест https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-08-02T13:04:00+03:00 Происшествия Преступником оказался бывший правоохранитель

Серийного грабителя, нападавшего на пожилых женщин в Киеве, взяли под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

При этом преступником оказался бывший правоохранитель.

"Голосеевским районным судом взят под стражу 28-летний бывший правоохранитель, подозреваемый в совершении разбойных нападений на женщин в Киеве", - говорится в сообщении.

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Сейчас получены доказательства совершения ним двух разбойных нападений. Последней его жертвой стала пожилая женщина, которую он ограбил на территории Голосеевского района столицы. Женщину после нападения госпитализировали. Также проверяется его причастность к совершению еще семи аналогичных нападений на территории Киева. Ранее этот человек уже был судим за разбой.

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За совершенное злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.

Также мы писали, что столичные копы задержали таксиста по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины.

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