Экс-правоохранителя, грабившего пожилых женщин в Киеве, отправили под арест

Серийного грабителя, нападавшего на пожилых женщин в Киеве, взяли под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
При этом преступником оказался бывший правоохранитель.
"Голосеевским районным судом взят под стражу 28-летний бывший правоохранитель, подозреваемый в совершении разбойных нападений на женщин в Киеве", - говорится в сообщении.
Сейчас получены доказательства совершения ним двух разбойных нападений. Последней его жертвой стала пожилая женщина, которую он ограбил на территории Голосеевского района столицы. Женщину после нападения госпитализировали. Также проверяется его причастность к совершению еще семи аналогичных нападений на территории Киева. Ранее этот человек уже был судим за разбой.
За совершенное злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:
Ранее сообщалось, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.
Также мы писали, что столичные копы задержали таксиста по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины.
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