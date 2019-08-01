Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Нападения на женщин в подъездах в Киеве: серийного грабителя задержали https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-08-01T13:13:00+03:00 Происшествия Жертвами 27-летнего злоумышленника стали по меньшей мере пять жительниц столицы

Мужчина, который нападал на женщин в подъездах в столице, задержан в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Ранее в столичную полицию поступило несколько заявлений от женщин, которые стали жертвами разбойных нападений: четыре – в Голосеевском районе и один – в Святошинском районе. Неизвестный на улице и в подъездах бил, забирал у них ценные вещи и убегал.

Фото: ГУ Нацполиции Киева

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве Реклама

"Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался житель столицы, 1991 года рождения, который в феврале этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Чтобы избежать наказания, преступник выехал из Киева, однако столичные оперативники вместе с местными коллегами задержали нападавшего в Александрии Кировоградской области", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Фигуранта доставили в ГУ Нацполиции в Киеве, где он дает показания следователям. В полиции уточнили, что у следствия есть основания полагать, что количество преступлений может превышать десятки. Также с подозреваемым проведут ряд следственных действий, в том числе опознания.

Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.

Также мы писали, что столичные копы задержали таксиста по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины.

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