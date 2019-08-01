Нападения на женщин в подъездах в Киеве: серийного грабителя задержали

Мужчина, который нападал на женщин в подъездах в столице, задержан в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.
Ранее в столичную полицию поступило несколько заявлений от женщин, которые стали жертвами разбойных нападений: четыре – в Голосеевском районе и один – в Святошинском районе. Неизвестный на улице и в подъездах бил, забирал у них ценные вещи и убегал.
"Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался житель столицы, 1991 года рождения, который в феврале этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Чтобы избежать наказания, преступник выехал из Киева, однако столичные оперативники вместе с местными коллегами задержали нападавшего в Александрии Кировоградской области", – говорится в сообщении.
Фигуранта доставили в ГУ Нацполиции в Киеве, где он дает показания следователям. В полиции уточнили, что у следствия есть основания полагать, что количество преступлений может превышать десятки. Также с подозреваемым проведут ряд следственных действий, в том числе опознания.
Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:
Ранее сообщалось, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.
Также мы писали, что столичные копы задержали таксиста по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины.
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