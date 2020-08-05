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"Ему страшны дяди": избитая Анастасия Луговая рассказала о травме сына

5 августа, 09:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пострадавшая не говорит с ребенком по видеосвязи

Анастасия Луговая, которую избил и пытался изнасиловать мужчина в поезде, рассказала, как чувствует себя ее сын после инцидента. Пострадавшая написала на своей странице в Facebook, что сейчас ребенок ходит к психологу.

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"Захарчик ходит к психологу. Ему нанесена большая психологическая травма. Он боится оставаться один. Говорит, что страшилки по телевизору не страшны, а страшны ему дяди. Меня он пока тоже боится. Я звоню ему, но без видео. Детки воспринимают все визуально и он не может привыкнуть, что его мама выглядит так", - написала Анастасия.

Кроме того, она уточнила, что, по словам психолога, такая реакция на произошедшее естественная для ребенка.

"Нужно работать над тем, чтоб он себя не винил. Говорит: это я виноват, что не спас тебя, что не проснулся раньше. Мы с ним разговариваем. И Вова (муж Анастасии, – ред.), и бабушки с дедушками, и сестра моя. Рассуждения и размышления на эту тему могут длиться долго. Он задает вопросы, старается понять. Но до сих пор ему не понятно, почему дядя бил маму и был голый", - рассказала пострадавшая.

Также она показала, как выглядит на пятый день после нападения. Сейчас девушка ходит с бандажом для шеи и ей "больно спать с этой штукой на шее: она поджимает во сне челюсть".

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Напомним, в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а потом попытался изнасиловать.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

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поезда избиение сын нападение
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