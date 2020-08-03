"Меня спас сын": избитая в поезде Анастасия Луговая рассказала о пережитом

Девушка считает, что нападавший не первый раз совершает подобное

Анастасия Луговая, на которую в поезде напал и пытался изнасиловать мужчина, заявила, что ее жизнь спас сын. Благодаря слезам ребенка молодой матери удалось сбежать.

Реклама

Девушка рассказала, что для нее главное было оградить сына от нападавшего.

"Когда он (нападавший – ред.) завел меня в свое купе, увидев нож, я поняла, что не выйду отсюда, а после того он убьет сына, чтоб не плакал. Но сын меня спас! Он стал плакать и звать меня. Эта сущность не хотела меня отпускать, говорил, что "сейчас все сделаем и пойдешь". Но я пошла на хитрость, убедив его, что ребенок сейчас всех разбудит и ничего не получится тогда сделать", - написала она на своей странице в Facebook.

Мужчина отпустил девушку, угрожая ее найти, если она не вернется. По мнению Луговой, нападавший действовал по отлаженной схеме.

"Он бьет девушку с самого начала, тем самым запугивает. Она соглашается на все, лишь бы не бил. Дальше звучат фразы: "будь умничкой, иначе сделаю хуже". Девушка делает все, боясь боли", – пишет девушка.

Реклама

Луговая уверена, что она не первая его жертва, а мужчина просто оставался безнаказанным.

"Мразота издевается, как хочет, бьет сильнее, ведь только от этого эрекция и удовольствие. А по приезду в Киев оставляет полуживую или мертвую в купе, можно прикрыть – будто спит. Сам – просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут кто это сделал. Ведь мразота ехал без билета. Он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки", – подытожила пострадавшая.

В тренде Эксперты объяснили, повторятся ли теракты в Украине

Кроме того, стало известно, что "Укрзализныця" ведет переговоры со страховой компанией о выплатах жертве избиения в поезде Мариуполь-Киев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции в Наблюдательном совете "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

Напомним, в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а потом попытался изнасиловать.

Реклама

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

Соломенским районным судом столицы подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 28 сентября. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама