"Меня спас сын": избитая в поезде Анастасия Луговая рассказала о пережитом

Анастасия Луговая, на которую в поезде напал и пытался изнасиловать мужчина, заявила, что ее жизнь спас сын. Благодаря слезам ребенка молодой матери удалось сбежать.
Девушка рассказала, что для нее главное было оградить сына от нападавшего.
"Когда он (нападавший – ред.) завел меня в свое купе, увидев нож, я поняла, что не выйду отсюда, а после того он убьет сына, чтоб не плакал. Но сын меня спас! Он стал плакать и звать меня. Эта сущность не хотела меня отпускать, говорил, что "сейчас все сделаем и пойдешь". Но я пошла на хитрость, убедив его, что ребенок сейчас всех разбудит и ничего не получится тогда сделать", - написала она на своей странице в Facebook.
Мужчина отпустил девушку, угрожая ее найти, если она не вернется. По мнению Луговой, нападавший действовал по отлаженной схеме.
"Он бьет девушку с самого начала, тем самым запугивает. Она соглашается на все, лишь бы не бил. Дальше звучат фразы: "будь умничкой, иначе сделаю хуже". Девушка делает все, боясь боли", – пишет девушка.
Луговая уверена, что она не первая его жертва, а мужчина просто оставался безнаказанным.
"Мразота издевается, как хочет, бьет сильнее, ведь только от этого эрекция и удовольствие. А по приезду в Киев оставляет полуживую или мертвую в купе, можно прикрыть – будто спит. Сам – просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут кто это сделал. Ведь мразота ехал без билета. Он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки", – подытожила пострадавшая.
Кроме того, стало известно, что "Укрзализныця" ведет переговоры со страховой компанией о выплатах жертве избиения в поезде Мариуполь-Киев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции в Наблюдательном совете "Укрзализныци" Сергей Лещенко.
Напомним, в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а потом попытался изнасиловать.
Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.
Соломенским районным судом столицы подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 28 сентября. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк