"Это все подстава!": мать подозреваемого в изнасиловании в Кагарлыке рассказала о сыне

Мать Сергея Сулимы не верит, что ее сын мог совершить такое

В семье одного из полицейских, задержанных по подозрению в избиении и изнасиловании девушки в Кагарлыке Киевской области, прокомментировали произошедшее.

В Обухове Киевской области сайт "Сегодня" разыскал мать Сергея Сулимы.

"У меня сын – самый лучший, я его люблю, ценю, уважаю. Я не знаю, что произошло, но не поверю, никто не поверит. Это подстава все, ложь!" – эмоционально заявила нам мать Сулимы, Любовь. И добавила, что будет настаивать на честном расследовании всех обстоятельств происшествия.

Еще одна из родственниц семьи полицейского заявила, что жена Сергея пребывает в шоке.

"Аня сейчас в декрете, у нее маленький ребенок. Для нее, как и для всех нас, произошедшее – это шок", – рассказала "Сегодня" родственница семьи Сулимы.

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Напомним, по данным Госбюро расследований, двое полицейских подозреваются в изнасиловании девушки, которая была вызвана в отделение для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о краже.

Сегодня, 26 мая, суд избирает для подозреваемых полицейских меру пресечения. По данным ГБР, представители следствия настаивают на содержании под стражей без возможности внесения залога.

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