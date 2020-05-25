Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции Кагарлыка

Стали известны подробности громкого скандала, который разгорелся в Киевской области. В Нацполиции заявили, что двое сотрудников Кагарлыкского отделения подозреваются в избиении и изнасиловании женщины.

"Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения, которая была избита и изнасилована. С ее слов, к этому причастны сотрудники полиции, – сообщила пресс-служба полиции Киевской области. – Эту информацию сразу начали отрабатывать сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которая накануне доставлялась в отделение полиции для дачи показаний о краже имущества".

По данным МВД, были задержаны двое сотрудников Кагарлыкского отдела полиции. Открыто и расследуется уголовное производство по статье "Изнасилование", подозреваемых отправили в изолятор.

Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, которые подозреваются в этом преступлении, отстранил от исполнения обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отдела полиции.

Как выяснил сайт "Сегодня" из собственных источников в МВД, женщина, которая заявила о преступлении – свидетель в деле о краже. В последней подозреваются ее знакомые.

"Изнасилование было совершено прямо в отделении полиции, подозреваемые – сотрудники криминального блока полиции, проще говоря – оперативники", – рассказали нам правоохранители.

В свою очередь в Госбюро расследований заявили, что женщина была изнасилована несколько раз.

"По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в полицию как свидетеля – надевал на нее противогаз, применял наручники и совершал выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую", – сообщила пресс-служба ГБР.

Напомним, ранее двоим харьковским полицейским объявили подозрение в сокрытии умышленного убийства.

А в городе Перемышляны во Львовской области полицейские, которые бездействовали в деле об изнасиловании и избиении 18-летней девушки-сироты, после вмешательства прокуратуры получили выговор.

Также сообщалось о том, что в Харькове налоговик, которого заподозрили в пьяной езде, устроил гонки с полицией.

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