Изнасилование в полиции Кагарлыка: что известно о задержанных (фото)

Киевскую область, как и всю Украину, взбудоражило преступление, которое было совершенно в полиции города Кагарлык самими же копами. Там, по предварительным данным, двое полицейских жестоко изнасиловали женщину 1994 года рождения. Впрочем, в Государственном бюро расследований не исключают, что участников преступления могло быть больше.

В полицию обратилась жертва

О задержании двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции Внутренней службой безопасности Нацполиции стало известно 25 мая.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, в местную больницу огорода Кагарлык обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции.

Насиловали с особой жестокостью

Предварительная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции.

Как выяснил сайт "Сегодня" из собственных источников в МВД, женщина, которая заявила о преступлении – свидетель в деле о краже. В последней подозреваются ее знакомые.

"Изнасилование было совершено прямо в отделении полиции, подозреваемые – сотрудники криминального блока полиции, проще говоря – оперативники", – рассказали нам правоохранители.

В свою очередь в Госбюро расследований заявили, что женщина была изнасилована несколько раз.

"По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в полицию как свидетеля – надевал на нее противогаз, применял наручники и совершал выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую", – сообщила пресс-служба ГБР.

Что известно о задержанных

Первые фото подозреваемых в издевательствах появились в соцсетях вечером 25 мая. Отмечалось, что это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.

Сегодня утром, 26 мая, глава полиции Антон Геращенко на своей странице в Facebook подтвердил, что задержанными по подозрению в изнасиловании действительно являются Николай Кузив и Сергей Сулима.

"Вот так будет с каждым, кто, надев погоны и получив власть, нарушит Закон и совершит преступление. На фото – бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях – Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе", – сообщил Геращенко.

Подозреваемый Николай Кузив

Известно, что 35-летний Николай Кузив родом из Львовской области, бывший участник АТО. У него есть жена и двое сыновей. О нем упоминается на сайте полиции Мариуполя.

Николай Кузин, 2016 год. Фото: полиция Мариуполя

"В то время, когда некоторые из правоохранителей не выдержали нагрузки и условий несения службы в зоне АТО и покинули ряды полицейских, капитан Николай Кузив, оставив дома во Львовской области семью, отправился на Восток, чтобы собственноручно приближать мир и обеспечить безопасность жителей прифронтового Мариуполя", – рассказывается на сайте полиции Мариуполя.

Николай Кузин. Фото: полиция Мариуполя

В посвященном Николаю Кузину материале также отмечается, что он успел сделать хорошую карьеру.

"Спортивно подготовленным и знакомым с правоведением в 2002 году парень поступил в Черниговский юридический колледж по исполнению наказаний, где учился в течение 3 лет. После изучения специфики работы в колониях он по распределению попал в колонию №40 Дрогобыча (Львовская область, – Ред), где 3 года прослужил лейтенантом внутренней службы. В 2007 году его перевели в линейный пункт милиции на станции Трускавец оперуполномоченным уголовного розыска. В то же время молодой лейтенант получает высшее образование в Киевской национальной академии внутренних дел Украины", – рассказали в полиции Мариуполя.

Подозреваемый Сергей Сулима

По словам Геращенко, впереди задержанных "ждет суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок".

Не раскрыли ни одного резонансного преступления

Примечательно, что подозреваемые в жутком изнасиловании Николай Кузив и оперуполномоченный Сергей Сулима ничем особым не отметились на работе. Об этом заявил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"О грустном и отвратительном. Двое полицейских поиздевались над мужчиной и женщиной прямо в полицейском отделении. Садизм в чистом виде", – написал Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что за время своей службы в правоохранительных органах фигуранты ничего существенного не сделали, не раскрыли ни одного резонансного преступления и не задержали ни одного опасного преступника.

"Один из них сегодня уволен из полиции за нарушение служебной дисциплины, которое совершил накануне. Второй был уже "на выходе", имел дисциплинарное взыскание – неполное должностное соответствие", – отметил начальник ГУ НП в Киевской области.

Полиция отреагировала быстро

И глава МВД Антон Геращенко, и глава полиции Киевской области Андрей Небытов утверждают, что правоохранители отреагировали моментально на обращение пострадавшей.

Геращенко также опубликовал хронологию происходящего:

Сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18:47.

В 19:15 были установлены личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции.

В 19:40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи ДБР.

В 8:00 Начальник Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыцкого отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции.

В 10:23 утра понедельника пресс-служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых.

В свою очередь Небытов поблагодарил сотрудников полиции, которые после получения сообщения по линии 102 и общения с женщиной сразу же задержали "коллег" для передачи следователям ГБР.

Кроме того, в полиции Киевской области анонсировали "чистки" в своих рядах.

"Мы должны выявлять преступников в своих рядах, без разницы какой формой или маской прикрываются эти люди. Это и есть справедливость. Совершил – отвечай! Первые управленческие и кадровые решения уже приняты. Ряд полицейских будут привлечены к уголовной и дисциплинарной ответственности. Некоторые руководители будут уволены с занимаемых должностей", – отметил Небытов.

Напомним, ранее двоим харьковским полицейским объявили подозрение в сокрытии умышленного убийства.

А в городе Перемышляны во Львовской области полицейские, которые бездействовали в деле об изнасиловании и избиении 18-летней девушки-сироты, после вмешательства прокуратуры получили выговор.

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