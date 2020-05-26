Подозреваемым в изнасиловании в Кагарлыке избирают меру пресечения (фото, видео)

Прокуроры намерены просить для обоих подозреваемых содержание под стражей

В Голосеевском суде Киева избирают меру пресечения подозреваемым в изнасиловании 26-летней женщины в отделении полиции города Кагарлык.

На судебном заседании присутствуют оба подозреваемых – 35-летний Николай Кузив и 29-летний Сергей Сулима.

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Прокуроры настроены просить суд избрать для обоих подозреваемых содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Как сообщает hromadske.ua, подозреваемый в изнасиловании бывший полицейский Сергей Сулима имеет 7-месячного ребенка на иждивении. Адвокат внес ходатайство о закрытом заседании, на котором подозреваемому будут избирать меру пресечения. Прокурор это поддержал.

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Напомним, Внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции. Ранее в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

После этого глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлицкого отделения полиции.

"О грустном и отвратительном. Двое полицейских поиздевались над мужчиной и женщиной прямо в полицейском отделении. Садизм в чистом виде", – в свою очередь заявил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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