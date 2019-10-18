Эвакуировали более 20 людей: появились подробности масштабного пожара в Киеве

Возгорание на Березняках ликвидировали 45 человек личного состава

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Столичные спасатели сообщили подробности пожара в жилой многоэтажки на улице Тычины, 16/2, на Березняках, которая произошла накануне вечером, 17 октября.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр в 20:08.

"По предварительным данным, пожар возник на балконе одной из квартир на 10-м этаже с распространением огня на балконы 11-13 этажей 12-15-этажного жилого дома. В ходе ликвидации пожара, из дома по лестничной клетке были эвакуированы 17 взрослых человек и четверо детей", - говорится в сообщении.

В 21:01 пожар удалось локализовать, а в 21:30 – ликвидировать.

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В результате пожара на 10-м этаже выгорел балкон, две комнаты и коридор квартиры, на 11-м этаже выгорел балкон одна комната и коридор квартиры, на 12-м этаже выгорел балкон, на 13-м этаже поврежден балкон.

На месте работало 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава.

Причина возникновения пожара выясняются. Жертв и пострадавших нет.

Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Новости "Сегодня" сообщали, что в начале осени Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

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