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Спасатели сообщили подробности смертельного пожара в Киеве

25 сентября, 10:05

Из-за сильного задымления были эвакуированы три человека, среди которых двое детей

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице сообщили подробности пожара в квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

По данным пресс-службы столичного ГУ ГСЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям в 20:18.

"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит однокомнатная квартира. В ходе ликвидации пожара в комнате, где произошло возгорание, было обнаружено тело женщины 1942 года. В 20:48 пожар был локализован, а в 21:11 – ликвидирован", - говорится в сообщении.

Из-за сильного задымления из квартиры этажом выше были эвакуированы три человека: мама и двое детей (восьми и 12-ти лет). В результате возгорания повреждена мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.

Для ликвидации пожара было задействовано четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человека личного состава.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне. Согласно информации Главного управления Национальной полиции Киевской области, в поджоге в Чернобыльской зоне подозревается женщина – жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Как уточнили в полиции, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на Чернобыльскую зону.

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Киев гибель пожары

Источник: Сегодня

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