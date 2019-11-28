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Фонтан из нечистот: в Киеве прорвало канализацию (видео)

28 ноября, 13:41

Коммунальные ЧП в столице происходят едва ли не каждый день

Архивное фото "Сегодня"

Архивное фото "Сегодня"

В столичном ЖК "Яскравий" по улице Семьи Кульженко на Приорке прорвало канализацию. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщается в паблике "Киев Оперативный".

В сообществе также опубликовано видео, на котором видно, как нечистоты растекаются по улице с припаркованными авто.

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Отметим, буквально накануне на столичной Левобережке произошел прорыв трубы недалеко от станции метро.

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Новости "Сегодня" писали, что на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

Кроме того, в Днепре на одной из улиц прорвало канализационную трубу. Горожане сняли на видео, как из-под асфальта бьет огромный фонтан нечистот, а автомобили разносят эту коричневую жижу по городу.

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Киев коммуналка канализация прорыв

Источник: Сегодня

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