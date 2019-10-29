"Фонящие" источники в столице: спасатели успокоили киевлян

Превышение радиационного фона в столичной обсерватории ГСЧС не связано с эксплуатацией исследовательского ядерного реактора НАН Украины и не требует эвакуации населения.
Об этом сообщил председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков в своем Facebook.
"По поводу повышенного радиационного фона в здании физико-химической лаборатории Центральной геофизической обсерватории на проспекте Науки,39, в Киеве. Повышение фона никоим образом не связано с эксплуатацией исследовательского ядерного реактора НАН Украины, он расположен в другом помещении. Угрозы для жителей города и окружающей среды нет", - написал он.
Также Плачков подчеркнул, что повышение уровня зафиксировано в отдельной комнате, и эвакуировать население не нужно.
На месте в составе комиссии работает северная инспекция Госатомрегулирования, а также специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, которые проводят необходимые измерения и собирают данные для анализа ситуации.
Напомним, в Голосеевском районе Киева зафиксирован повышенный уровень радиационного излучения в здании физико-химической лаборатории на проспекте Науки, 39. Опасную находку обнаружили во время обследования одного из зданий Центральной геофизической обсерватории, которая входит в состав Украинского Гидрометцентра.
Стоит отметить, что данное излучение не только превышает санитарную норму по Киеву, а и в тысячи раз превышает "дозу" в Зоне отчужденья.
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