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Гибель байкера в Киеве: появились фотографии с места ДТП

8 июля, 10:39

Мужчина погиб на месте

Фото: А.Ракитин

В Киеве в канун выходных на ул. Саперно-Слободской разбился байкер. Мотоцикл Yamaha на большой скорости двигался в сторону автовокзала. Он зацепил бордюр и заехал на зеленую зону. Примерно через сто метров водитель упал с байка, а мотоцикл еще продолжил движение и вылетел на дорогу. Мужчина погиб на месте.

Как сообщалось, из-за аварии было частично затруднено движение в сторону Южного моста – для проезда была открыта лишь одна из четырех полос. Личность погибшего установлена, при нем были обнаружены документы. Обстоятельства и причины трагедии выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, на выходных в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.

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Тег Киев, авария, ДТП, погиб, мотоциклист

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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