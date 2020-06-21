Груды вещей вперемешку с обломками бетона: фото квартир взорвавшегося дома на Позняках

В результате взрыва в многоквартирном доме на Позняках, прогремевшего утром 21 июня, в здании обвалилось несколько этажей.

Реклама

Разрушены квартиры с четвертого по седьмой этаж. Также пострадали балконы, окна и стены соседнего подъезда и дома.

На фото видно, что часть внешней стены здания отсутствует, остались только голые полуразрушенные стены между комнатами. Большая часть вещей, техники и мебели упала после взрыва на землю. Все остальное вперемешку лежит кучей на одном этаже.

Также видно, как сбоку стена практически сложилась вдвое, а из образовавшейся дыры висят вещи.

Реклама

Напомним, утром 21 июня в доме на улице Крушельницкой в Дарницком районе столицы прогремел мощный взрыв, в результате которого были разрушены этажи с четвертого по седьмой. Премьер-министр Денис Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль.

По состоянию на 18:00 спасатели обнаружили под завалами тело второй погибшей. Об этом сайту "Сегодня" рассказала руководитель отдела коммуникации ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага. По ее словам, тело женщины уже идентифицировано.

Видео: Киев Оперативный

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама