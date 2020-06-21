Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Груды вещей вперемешку с обломками бетона: фото квартир взорвавшегося дома на Позняках

21 июня, 19:33

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Взрывом разрушены квартиры на нескольких этажах

В результате взрыва в многоквартирном доме на Позняках, прогремевшего утром 21 июня, в здании обвалилось несколько этажей.

Реклама

Разрушены квартиры с четвертого по седьмой этаж. Также пострадали балконы, окна и стены соседнего подъезда и дома.

На фото видно, что часть внешней стены здания отсутствует, остались только голые полуразрушенные стены между комнатами. Большая часть вещей, техники и мебели упала после взрыва на землю. Все остальное вперемешку лежит кучей на одном этаже.

Также видно, как сбоку стена практически сложилась вдвое, а из образовавшейся дыры висят вещи.

В тренде
Взрыв на Позняках: ударной волной "раздуло" верхние этажи, а в земле появилась трещина
Реклама

Напомним, утром 21 июня в доме на улице Крушельницкой в Дарницком районе столицы прогремел мощный взрыв, в результате которого были разрушены этажи с четвертого по седьмой. Премьер-министр Денис Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль.

По состоянию на 18:00 спасатели обнаружили под завалами тело второй погибшей. Об этом сайту "Сегодня" рассказала руководитель отдела коммуникации ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага. По ее словам, тело женщины уже идентифицировано.

Видео: Киев Оперативный

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев взрыв позняки

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве
Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в КиевеПроисшествия
В Киеве агрессивные подростки нападают на людей возле метро
В Киеве агрессивные подростки нападают на людей возле метроПроисшествия
Взрыв на Позняках в Киеве: спасатели нашли погибшего
Взрыв на Позняках в Киеве: спасатели нашли погибшегоПроисшествия
Пожар и убийство в центре Киева: полиция озвучила страшные подробности (фото и видео)
Пожар и убийство в центре Киева: полиция озвучила страшные подробности (фото и видео)Происшествия
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)Происшествия
"Отомстили за своих": в метро Киева произошла новая драка (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять