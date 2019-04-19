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Грозят ли святыням Киева пожары: в "Софии" не жгут свечи, а Владимирский собор — без сигнализации

Сегодня, 10:07

"Сегодня" сами отправились проверять храмы в столице после масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

После пожара в знаменитом соборе Парижской Богоматери, из-за чего обвалился шпиль и почти вся крыша сооружения, проверить состояние пожарной безопасности в своих святынях решили и киевские власти. "Сегодня" опередили чиновников и сами отправились проверять наши храмы.

ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР

Первое, что бросилось в глаза в храме, — это два огнетушителя, размещенные прямо возле икон у входа. Всего нам удалось насчитать 37(!) огнетушителей во Владимирском соборе.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кстати, все они были перезаправлены всего два дня назад, но, как нас заверили в храме, с пожаром в Париже это якобы не связано. На улице мы обнаружили два пожарных гидранта: один — возле остановки транспорта, другой — у входа в собор. А вот пожарных щитов с песком в храме нет.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"За всю историю существования святыни песок тут ни разу не применялся, а сам храм построен из негорючих материалов. Владимирский никогда не горел, да и гидранты находятся очень близко к зданию", — рассказал нам один из техработников собора.

Во Владимирском обустроена противопожарная сигнализация, но сейчас она не работает из-за ремонта.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"СОФИЯ" С ПЕСКОМ

Заглянули мы и в древнейшую святыню — Софийский собор. Там, по нашей просьбе, музейные смотрители показали места расположения огнетушителей. В соборе их 18, и все они были заменены в конце прошлого года. Пожарные щиты с песком есть — их два, и находятся они на хоздворе. В обоих ящиках хранится около 200 кг песка. Гидранты здесь тоже есть, но не в соборе, а на улице.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Храм — памятник ЮНЕСКО, его стены покрыты уникальными фресками, которые писались по мокрой штукатурке, поэтому тушить собор водой ни в коем случае нельзя", — пояснил "Сегодня" Вадим Кириленко, замдиректора Национального заповедника "София Киевская".

Он также рассказал, что собор и его колокольня защищены от молний — несколько лет назад в кресты на куполах вмонтировали громоотводы. Пожар не страшен и деревянному иконостасу собора.

"Он покрыт спецрастворами защиты от огня", — рассказал нам один из рабочих.

Интересно, что в огромных люстрах для свечей горят не настоящие, а электрические свечи.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"В целях безопасности восковые свечи вообще не используем", — пояснил Кириленко.

ЛАВРА

На Лаврской колокольне есть внешний водопровод, который в случае пожара поможет спасателям тушить пламя на разных ярусах колокольни.

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Но как потушить пожар на самом высоком "этаже" башни, неясно, ведь ее высота 96,5 метра. В Киеве всего две пожарные лестницы для тушения высоток, но и они поднимаются на высоту максимум до 90 метров. Зато, в случае малейшего возгорания, специальная система пожарной сигнализации, установленная в 2014 году, мгновенно передаст сигнал на пульт в ГСЧС, и они быстро приедут на место. На колокольне всего шесть огнетушителей. Но, как пояснили нам в администрации Киево-Печерского заповедника, этого вполне достаточно, так как здание построено из кирпича, а деревянные конструкции обработаны специальными лаками. 

АНДРЕЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

А вот попасть туда мы не смогли из-за реставрации. Но рабочие нам рассказали, что внутри храма есть 13 огнетушителей. Реставраторы же заняты обработкой деревянных элементов противопожарными средствами.

"Интерьер храма выполнен из дерева, поэтому мы покрыли его спецлаками, которые на много лет защитят древесину от огня, а красивейший иконостас закончим обрабатывать спецсредствами к августу", — делятся планами мастера.

Не забыли в церкви подключить специальную сигнализацию. Она обустроена в виде нескольких датчиков под сводами куполов, и, в случае задымления или возгорания, они мгновенно передадут сигнал на пульт ГСЧС. Кстати, установка сигнализации обошлась в 140 тысяч гривен.

В ГСЧС говорят, что проводят плановые ежегодные проверки культовых сооружений в начале года и перед большими праздниками.

"Во время последней проверки никаких кричащих нарушений мы не обнаружили. По нормам в храмах должны быть свободными пути эвакуации, наличие огнетушителей в зависимости от площади здания, но не меньше двух. Кроме того, обязательно должна быть пожарная сигнализация, а деревянные конструкции обработаны специальными противогорючими веществами", — рассказала нам Светлана Водолога, пресс-секретарь ГСЧС Киева.

По ее словам, большую угрозу представляют подсвечники: если они стоят на деревянном полу, то может вспыхнуть пожар из-за упавшей свечи.

"Подсвечники и пол должны быть из негорящих материалов", — подчеркнула Водолага.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.


Мы писали, что прокуратура Парижа продолжает считать главной версию случайного характера возгорания, которое привело к пожару в соборе Нотр-Дам.

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Тег Киев, пожар, святыни, нотр-дам де пари, церкви, пожарная безопасность

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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