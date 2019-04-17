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Прокуратура продолжает настаивать на случайном возгорании в соборе Парижской Богоматери

Вчера, 23:57

Но никакие другие возможные версии происшедшего не отвергаются

Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
Фото: REUTERS/Philippe Wojazer.

Прокуратура Парижа продолжает считать главной версию случайного характера возгорания, которое привело к пожару в соборе Нотр-Дам. Об этом говорится в заявлении прокуратуры.

В нем в частности указывается, что "ее следователи, а также эксперты ее центральной лаборатории смогли проникнуть в среду в целый ряд труднодоступных мест собора и начали работы по констатации происшествия". "Следствие не выявило элементов, указывающих на намеренный преступный поджог" и из-за этого "версия случайного характера возгорания остается главной", сообщает префектура.

Но в заявлении отмечается, что "никакие другие возможные версии происшедшего не отвергаются". В частности, согласно неофициальным данным, полученным из следственных кругов, изучается вероятность того, что произошло замыкание электричества, что пожар был вызван раскаленным при сварочных работах металлом или брошенной сигаретой.

Крупные реставрационные работы были начаты в соборе Нотр-Дам в прошлом году. Они проводились в первую очередь на крыше, в зоне шпиля собора. Для обеспечения удобного доступа ко всей верхней части строения, вокруг его центральной зоны были построены многотонные металлические леса, не касавшиеся ни стен, ни крыши. Они были снабжены лифтом с электрическим двигателем и неоновой подсветкой зоны работ.

Префектура сообщила в среду, что ходе расследования сотрудниками парижского уголовного розыска во вторник были сняты показания с трех десятков человек и еще десять человек были заслушаны в среду. Эти следственные действия будут продолжены, причем в четверг они коснутся "как новых свидетелей, так и уже ранее допрошенных", говорится в сообщении. Перед следователями в эти дни уже предстали рабочие пяти фирм, причастных к прежним работам по реставрации собора и трудившиеся там в понедельник, вечером которого и произошел пожар. Также к следователям были вызваны работники службы безопасности собора Нотр-Дам.


Напомним, ранее госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньез сообщил, что предотвратить обрушение собора удалось, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут.

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Тег пожар, Париж, версии, собор, Собор Парижской Богоматери

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Источник:

ТАСС

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