Из Киева в Европу пытались вывезти уникальные артефакты (фото)

Предметы археологии – аланский меч и топоры времен Киевской Руси, – обнаружили киевские таможенники в почтовых отправлениях из столицы. Их отправили с одного адреса в двух посылках в Германию и Великобританию, сообщает Киевская таможня.

Согласно декларации, уникальные артефакты отправили как "реплики для настенного декора". Предметы были плотно обмотаны фольгой и полиэтиленовой пленкой и визуально совсем не были похожи на заявленные реплики. Чтобы определить их ценность и происхождение, таможенники направили посылки на експертизу в Национальный музей истории Украины.

Согласно профессиональному заключению, одна из археологических находок размером 480х41 мм является мечом меотского типа середины IV-V вв. Появление такого оружия связано с аланской экспансией конца III-IV вв. Такие мечи были распространены на Северном Кавказе, а уже потом бытовали у алано-сарматов Южно-Западного Крыма и появились в Карпатском бассейне.

Реклама

Меч имеет историческую и культурную ценность и является предметом археологии.

Два предмета из другой посылки являются топорами размером 176х66 мм и 210х154 мм, аутентичными образцам ударно-рубящего оружия времен Киевской Руси XI-XIII ст. Один из этих артефактов – аналог топора из древнерусских городищ в Черкасской и Житомирской областях.

Оба топора имеют историческую и культурную ценность и являются предметами археологии.

В тренде В Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге: подробности и фото

Реклама

Согласно действующему законодательству Украины, предметы археологии не могут быть предметами продажи, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства. В обоих случаях составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Меч и топоры изъяты.

Ранее из Киева в Великобританию пытались выслать посылку со старинными копьями, которые также являются предметами археологии. Артефакты пшеворской и черняховской археологических культур, а также времен Киевской Руси, были изъяты во время проверки международного почтового отправления.

Отметим, что контрабандисты все чаще пытаются переправлять свои товары через границу по воздуху. Для этого задействуют дроны, дельтапланы и даже легкомоторные самолеты. Как правило, через границу в западных областях Украины они пытаются перебросить таким образом сигареты.

А еще новости "Сегодня" собрали ТОП самых резонансных случаев контрабанды. К примеру, полные штаны iPhone обнаружили у украинца, который пытался провезти гаджеты через границу. А чтобы не платить 60 долларов за излишнюю единицу ручной клади, путешественница Ребекка в аэропорту Сиднея сделала вид, что беременна.

Реклама

Еще один необычный случай контрабанды произошел в Украине. Так, мужчина вывез в чемодане тысячу акриловых зубов без декларации, утверждая, что он – стоматолог. Подробности смотрите в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама