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Из киевской больницы сбежала 17-летняя девушка

1 апреля, 09:54

Наталья Руда

Диана сбежала из городской больницы №3

Столичные правоохранители сообщают о розыске 17-летней Дианы Марчук, которая 31 марта сбежала из больницы на улице Петра Запорожца, 26В (городская больница №3).

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, девушке на вид 16-17 лет, ее рост 170-175 см, у нее русые волосы до плеч и среднее телосложение.

Сбежавшая одета в серую кофту, темные брюки, верхней одежды нет, была обута в шлепки.

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Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

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При получении любой информации о возможном месте нахождения Дианы правоохранители просят звонить "102".

Ранее полиция разыскивала парня, который ушел из центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" в Белой Церкви.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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